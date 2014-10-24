Швеція призупинила військову співпрацю з Росією

02:00, 24 жовтня 2014
Світ
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Уряд Швеції вирішив не продовжувати військову співпрацю з Росією

flickr.com/gwester

Про це йдеться в опублікованому проекті бюджету нового уряду королівства, передає  ТАСС

"Уряд вирішив не продовжувати дію плану спільних заходів з Росією, що регулює співпрацю між збройними силами країн. Це означає, що співпраця шведських ЗС з Росією призупинена", - йдеться в документі. 

Уряд королівства стверджує, що російські військові "діють все більш зухвало в регіоні Балтики", де мали місце "порушення територіальної цілісності країн" регіону. 

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Нагадаємо, у п’ятницю шведські війська розпочали масштабну розвідувальну операцію в Балтійському морі за 50 кілометрів від Стокгольму з пошуку "іноземної підводної активності".

Як повідомляють шведські ЗМІ, розвідувальна операція розпочалася після того, як Національне управління радіозахисту Міноборони Швеції виявило радіосигнал російською мовою.

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