Швеція призупинила військову співпрацю з Росією

Про це йдеться в опублікованому проекті бюджету нового уряду королівства, передає ТАСС.

"Уряд вирішив не продовжувати дію плану спільних заходів з Росією, що регулює співпрацю між збройними силами країн. Це означає, що співпраця шведських ЗС з Росією призупинена", - йдеться в документі.

Уряд королівства стверджує, що російські військові "діють все більш зухвало в регіоні Балтики", де мали місце "порушення територіальної цілісності країн" регіону.

Читайте такожШведи знайшли ще один іноземний підводний човен в своїх водах

Нагадаємо, у п’ятницю шведські війська розпочали масштабну розвідувальну операцію в Балтійському морі за 50 кілометрів від Стокгольму з пошуку "іноземної підводної активності".

Як повідомляють шведські ЗМІ, розвідувальна операція розпочалася після того, як Національне управління радіозахисту Міноборони Швеції виявило радіосигнал російською мовою.