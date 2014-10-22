У Швеції прогнозують, що пошуки іноземного підводного човна можуть затягнутися

Про це заявив командувач військово-морськими силами Швеції, передає Reuters.

Пошуки підводного човна почалися в п'ятницю. Судно поки не опізнано, але, як нагадує видання, протягом 1980-х років Швеція неодноразово виявляла в своїх водах підводні човни СРСР.

Читайте такожШвеція готова застосувати зброю у разі виявлення невідомого підводного човна"Станом на сьогодні, я можу заявити, що нами отримано нові дані за результатами спостереження", – розповів адмірал Андерс Гренстад, додавши, що робота буде продовжена.

Між тим, адмірал не уточнив, які саме дані були отримані шведською стороною, зазначивши лише, що в даний момент ведеться їх оцінка.

У той же час, Гренстад підкреслив, що операція носить розвідувальний, а не військовий характер, тому може зайняти тривалий час.