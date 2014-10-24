Російський літак порушив повітряний простір Данії

Прес-секретар командування тактичної авіації ВПС Данії заявив, що 2 датських літаки були відправлені для перевірки російського літака, появу якого зафіксували 21 жовтня по напрямку до острова Борнхольм, передає РБК-Україна з посиланням на The Local.

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Датські винищувачі F-16 встановили візуальний контакт з російським літаком і впевнилися, що він покинув повітряний простір Данії.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня над Балтійським морем був виявлений російський військовий літак Іл-20, який порушив повітряний простір Естонії. Інцидент стався недалеко від естонського острова Сааремаа. В повітря за тривогою були підняті португальські винищувачі F-16, які забезпечують безпеку в регіоні. Вони встановили з російським Іл-20 візуальний контакт і змусили його розвернутися.