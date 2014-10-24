Євросоюз заснував посаду координатора з питань боротьби з Еболою
Посаду координатора Європейського союзу з питань боротьби з лихоманкою Ебола займе 56-річний кіпрський політик Хрістос Стиліанідіс.
Про це повідомив в ході саміту Євросоюзу в Брюсселі чинний голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, передає Deutsche Welle.
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Нова посада була заснована главами держав і урядів країн ЄС з метою більш узгодженого надання допомоги найбільш постраждалим від Еболи державам у Західній Африці.
До цього Хрістос Стиліанідіс був висунутий на посаду комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги у новому складі Єврокомісії під головуванням Жана-Клода Юнкера. Термін її повноважень розпочнеться 1 листопада.
Дантист за освітою, Хрістос Стиліанідіс раніше був депутатом Європарламенту, а також займав пост офіційного представника уряду на Кіпрі.