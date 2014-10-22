Новий склад Єврокомісії очолив Юнкер

Європейський парламент більшістю голосів затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з президентом Жаном-Клодом Юнкером.

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Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, за це рішення проголосували 423 депутати з 699 депутатів, які взяли участь у голосуванні. Проти висловилися 209 і 66 утрималися. „Комісія обрана”, - заявив за результатами голосування президент Європарламенту Мартін Шульц.

Він привітав новообраний склад Європейської комісії та побажав успіхів у роботі. „Перед вами - важке завдання”, - додав Шульц.