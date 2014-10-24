Путін про санкції проти РФ: «Американські друзі ріжуть сук, на якому сидять»

Про це він заявив на засіданні клубу "Валдай", передає ТАСС.

"Політично мотивовані санкції лише посилили тенденції до економічної і фінансової суверенізації, прагнення держав або їх регіональних об'єднань тим або іншим способом застрахуватися від ризиків зовнішнього тиску", - сказав Путін.

Він також вважає, що "санкції шкодять всім".

"Американські друзі ріжуть сук, на якому сидять", - заявив Путін.

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Вже протягом декількох місяців Захід намагається з допомогою санкцій змусити Росію змінити свою позицію в українській кризі.

Нещодавно німецькі компанії, які тісно співпрацюють з Росією, обговорили на таємній зустрічі в резиденції російського прем'єра в Підмосков'ї питання інвестування в країну в умовах санкцій.