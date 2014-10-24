Путін про санкції проти РФ: «Американські друзі ріжуть сук, на якому сидять»
Президент Росії Володимир Путін вважає, що санкції проти Росії були помилкою.
Про це він заявив на засіданні клубу "Валдай", передає ТАСС.
"Політично мотивовані санкції лише посилили тенденції до економічної і фінансової суверенізації, прагнення держав або їх регіональних об'єднань тим або іншим способом застрахуватися від ризиків зовнішнього тиску", - сказав Путін.
Він також вважає, що "санкції шкодять всім".
"Американські друзі ріжуть сук, на якому сидять", - заявив Путін.
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Вже протягом декількох місяців Захід намагається з допомогою санкцій змусити Росію змінити свою позицію в українській кризі.
Нещодавно німецькі компанії, які тісно співпрацюють з Росією, обговорили на таємній зустрічі в резиденції російського прем'єра в Підмосков'ї питання інвестування в країну в умовах санкцій.