У справі про катастрофу літака у Внуково арештували диспетчера та інженера

Басманний суд Москви заарештував до 21 грудня авіадиспетчера Олександра Круглова та провідного інженера аеропорту Внуково Олександра Леденєва, підозрюваних у причетності до аварії літака Falcon в ніч на 21 жовтня, що забрала життя чотирьох людей.

Захист просив відпустити їх під заставу, але суддя Валентина Левашова заявила, що, перебуваючи на волі, вони можуть знищити докази, передає BBC.

У п'ятницю суд також взяв під домашній арешт диспетчера-стажиста Світлану Кривсун, яку підозрюють у причетності до катастрофи.

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Круглов, який керував повітряним рухом у момент трагедії, і Леденєв, який керував снігоприбиральними роботами, провину не визнали і заявили, що слідували інструкціям.

У ході розгляду клопотання про арешт інженера Леденєва слідчий заявив, що його рішення випустити машину на льотне поле було прийнято на тлі проблем з радіозв'язком.

"Леденєв допустив виїзд снігоприбиральної машини під управлінням Мартиненка на льотне поле без супроводу, після порушення радіозв'язку не зміг повернути снігоприбиральну машину, але не попередив про виїзд диспетчерську службу аеропорту", - сказав слідчий.

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Сам Леденєв заперечує, що віддавав Мартиненку наказ на перетин злітної смуги.

"Я сумлінно та чесно виконував свої обов'язки", - заявив інженер на питання суду, чи визнає він свою провину.

У четвер суд заарештував на два місяці Володимира Мартиненка - водія снігоприбиральної машини, зіткнення з якою призвело до краху літака.

В авіакатастрофі під Внуковим у ніч на вівторок загинули четверо громадян Франції - президент одного з найбільших у світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері й троє членів екіпажу.

Міждержавний авіаційний комітет у четвер оприлюднив подробиці обставин трагедії. За даними МАК, літак зачепив снігоприбирач, який перетинав злітну смугу, під час зльоту, коли вже перебував у повітрі зі швидкістю близько 250 км/ч. Після зіткнення літак нахилився вправо і зіткнувся із землею.

За фактом аварії літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу Росії - "Порушення правил безпеки руху і експлуатації судна повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб".