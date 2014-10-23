Снігоприбирач у Внуково не запросив дозволу перетнути злітну смугу - МАК

При цьому, як стверджують в МАК, запиту про перетин злітної смуги, на якій знаходився літак, від снігоприбирача диспетчеру не надходило.

Про це пише Русская Служба BBC.

"При видачі диспетчером дозволу на зліт повітряного судна смуга була вільна. Екіпаж підтвердив дозвіл на зліт. Через приблизно 10 секунд після підтвердження екіпажем дозволу на зліт системою контролю та огляду льотного поля диспетчерського пункту "вишка" зафіксовано рух снігоочисника по лівій межі злітно-посадкової смуги 19 в південному напрямку в бік хрестовини", - розповів голова комісії з розслідування авіаційних подій МАК Олексій Морозов.

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За словами представника МАК, екіпаж літака побачив снігоприбирача безпосередньо перед зіткненням.

Президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері загинув під час авіакатастрофи під Внуково в ніч на вівторок. Разом з де Маржері загинули ще три члени екіпажу, всі вони були французами.