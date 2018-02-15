У РФ вперше визнали загибель росіян в Сирії після авіаудару США

Захарова назвала «класичною дезінформацією» повідомлення про загибель у Сирії десятків і сотень російських громадян.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян у результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«За попередніми даними, в результаті збройної сутички, що сталася, причини якої зараз з'ясовуються, може йтися про загибель п'яти осіб, імовірно, громадян Росії. Є й постраждалі, але все це вимагає перевірки, в тому числі і в першу чергу, звичайно, громадянства - чи є усі вони громадянами Росії або інших країн. Я хотіла б ще раз підкреслити, що не йдеться про російських військовослужбовців», - сказала Захарова.

За її словами, матеріали про загибель десятків і сотень російських громадян - це класична дезінформація.

«Їх не 400, не 200, не 100 і не десять», - сказав Захарова.

При цьому вона підкреслила, що інформація про загибель російських військових також є дезінформацією.

«Це класична дезінформація», - додала вона.

Читайте такожЖурналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)«Цікаво, що одними з перших, може, навіть ще до згаданих ЗМІ, цю дезінформацію запустили на своїх інформаційних каналах антиурядові сирійські бойовики, які для чогось взяли фотографію поверхні Марса», - стверджує представник МЗС РФ.

За її словами, в зонах конфлікту перебуває велика кількість громадян з усіх регіонів світу, включаючи Росію і країни СНД.

«Цілі перебування в «гарячих точках» - різні, в тому числі участь у бойових діях», - додала вона.

«До державних органів, як ви розумієте, люди, що їдуть у місця бойових дій, за оформленням свого виїзду не звертаються, вони потрапляють в зони бойових дій різними шляхами, в тому числі нелегальними. Відстежити їх усіх і перевірити, хто чим займається, в якому стані перебуває, вкрай важко», - сказала Захарова.

Водночас вона заявила, що США фактично продовжують окупацію зони Ет-Танфа в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не підтвердили і не спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.