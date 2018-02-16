ЗМІ дізналися зміст розмови пілотів Ан-148, що розбився: вони сварилися до зіткнення

Пілоти, як випливає із запису, так і не зрозуміли, чому з'явилися помилкові показники швидкості.

Запис із "чорних скриньок" літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї у неділю показує, що його пілоти не змогли з'ясувати причину того, чому на датчиках літака з'являлися спотворені дані.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

За даними видання, запис відновлювали кілька днів через сильні пошкодження бортового самописця.

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Із запису випливає, що спочатку, перед вильотом із Домодєдово, пілоти читають контрольну карту і перевіряють роботу різних приладів. При цьому вони з якоїсь причини не увімкнули обігрів приймачів повного тиску, які використовуються датчиками швидкості, хоча цей крок вказаний у карті.

Після зльоту екіпаж виявив критично низькі й відмінні один від одного дані швидкості і намагаються у відповідь на це наростити швидкість і нахилити літак до землі. При цьому сама катастрофа сталася в керованому польоті.

"Сварячись, вони намагаються вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість і нахиляючи літак до землі. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під нечленороздільні крики пілотів", - пише "Коммерсантъ", посилаючись на своє джерело.

За словами джерела, пілоти, як випливає з запису, так і не зрозуміли, чому з'явилися помилкові показники швидкості і, відповідно, в принципі не могли впоратися з цією критичною ситуацією.

Видання нагадує, що розшифрувавши параметричний самописець літака, експерти МАК РФ прийшли до висновку, що невмикання обігріву могло призвести до обмерзання всіх трьох приймачів, встановлених на фюзеляжі, і, відповідно, зміни параметрів переданих із них даних на дисплеї пілотів. Як встановили експерти, при наборі літаком висоти близько 2 тис. м індикатор швидкості в одного з пілотів показував неприпустимо низькі для такої ситуації 200 км/год, а в іншого взагалі залишався на нулі. При цьому реальна швидкість лайнера становила близько 600 км/год. Екіпаж пішов на різке зниження, щоб набрати, як йому здавалося, відсутню швидкість, в результаті чого літак врізався в землю.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту літака.