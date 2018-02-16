Forbes визнав засновника Telegram і "ВКонтакте" Дурова доларовим мільярдером

За попередніми оцінками Forbes, статок засновника Telegram становить не менше $1,7 млрд

Журнал Forbes вперше назвав засновника месенджера Telegram та соцмережі "ВКонтакте" Павла Дурова доларовим мільярдером, оцінивши його статки в суму не менше $1,7 млрд.

Сам месенджер видання оцінює мінімум в $1 млрд, а його аудиторію - більш ніж 100 млн осіб. Кількість користувачів Telegram у Росії, за даними самого Дурова, становить близько 10 млн осіб.

Як пише ТАСС, Павло Дуров, який зараз живе в Дубаї (ОАЕ), вперше потрапив до рейтингу Forbes "200 найбагатших бізнесменів Росії" в 2016 році, зайнявши в ньому 135 місце. Тоді його статки оцінювався в $600 млн. В 2017 році Дуров піднявся в рейтингу на 100 місце зі статком в $950 млн.

Читайте такожДуров переїхав у Дубай, щоб не платити податкиРаніше ЗМІ повідомляли, що ICO (первинне залучення інвестицій в криптоактивах) Telegram, в ході якого месенджер планував залучити $850 млн, зібрало заявки відразу на $3,8 млрд.

Гроші від розміщення Telegram планує направити на розвиток нової платформи Telegram Open Network (TON) з власної криптовалюти, а також на закупівлю обладнання і розвиток супутніх TON технологій.

Telegram - безкоштовний месенджер для смартфонів і інших пристроїв, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і мультимедійних файлів різних форматів.