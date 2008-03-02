Путін проголосував за нового президента Росії (фото)

Президент Росії Володимир Путін проголосував на виборах нового президента Росії, повідомляє ІТАР-ТАРС. Разом з Путіним на виборчу дільницю приїхала його дружина Людмила .

Виборча дільниця, на якій голосує подружжя Путіних, має номер 2074 і розташована в головній будівлі Російської академії наук. Президент з дружиною відразу пройшли за столик для отримання бюлетенів і, завершивши всі формальності, пройшли в кабіну для голосування.

Під час голосування глави держави вхід на дільницю для решти виборців не обмежувався, голосування проходило в звичайному режимі, відзначає Газета.ру.