Путін проголосував за нового президента Росії (фото)
12:17, 02 березня 2008Світ
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Виборча дільниця має номер 2074
|Володимир Путін. Фото Reuters
Виборча дільниця, на якій голосує подружжя Путіних, має номер 2074 і розташована в головній будівлі Російської академії наук. Президент з дружиною відразу пройшли за столик для отримання бюлетенів і, завершивши всі формальності, пройшли в кабіну для голосування.
Під час голосування глави держави вхід на дільницю для решти виборців не обмежувався, голосування проходило в звичайному режимі, відзначає Газета.ру.
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