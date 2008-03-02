Явка виборців на виборах президента Росії перевищила 50%

Явка виборців на виборах президента Росії, за даними на 17:00 за місцевим часом, перевищила 50 відсотків.

Як передає ІТАР-ТАРС, в цілому активність виборців вища, ніж на виборах 2004 року. Наразі голосування завершилося вже в 18 суб`єктах Росії. За даними ЦВК, найбільша явку відмічено в Чукотському автономному окрузі - 83,35 відсотки. В середньому в Центральному Сибіру явка становила 50-60 відсотків виборців.

У європейській частині Росії максимальна явка зафіксована в трьох суб`єктах федерації: Кабардино-Балкарська Республіка - 61,4 відсотки, Мордовія - 59,75 відсотки, Республіка Марій Ел - 57,78 відсотки.

Спостерігачі від Європарламенту заявляють, що вибори відбуваються відповідно до міжнародних стандартів проведення виборчої кампанії. За даними ЦВК, серйозних порушень в ході голосування не зафіксовано.

Нагадаємо, що на поаду президента Росії претендують чотири кандидати: лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, кандидат від "Єдиної Росії", перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ і керівник Демократичної партії Росії Андрій БОГДАНОВ.