"Заради нього я літала на Балі": Собчак назвала спонсорів своєї передвиборчої кампанії

Серед спонсорів кампанії Собчак виявилися видавець російського Forbes, колишній співвласник Yota і учасник телешоу "Таємний мільйонер".

Гроші на передвиборну кампанію Ксенії Собчак дали кілька спонсорів. Їхні імена кандидат у президенти Росії назвала на прес-конференції у вівторок, 20 лютого.

Читайте такожВибори в РФ: Собчак намагається позбутися від кандидатури Путіна через Верховний судЯк передає РБК, серед спонсорів Собчак назвала власника журналу Inc і екс-президента концерну "Росенергомаш" Володимира Палихату і генерального директора ТОВ "Онего Шипінг", який отримав популярність після участі в реаліті-шоу "Таємний мільйонер", Олександра Рослякова. «Заради нього я літала на Балі, і заради якого мені довелося винести відро неприємної речовини», - додала Собчак.

Також гроші на її кампанію дали співвласник Yota Devices Сергій Адоньєв і президент видавничого дому ACMG Олександр Федотов. За словами Собчак, Федотов постраждає «більше за всіх», якщо вона виграє вибори. Він «втратить гарного працівника», - заявила вона. Спонсорами її кампанії стали співвласник клубу SportLife Вадим Расковалов і його дружина Яна, а також колишній заступник директора Федеральної служби податкової поліції Анатолій Цибулевський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Собчак назвала війну на Донбасі "штучним конфліктом".