Латвія планує розширити список персон нон-грата з Росії

Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ республіки Карліс Эйхенбаумс, передає ТАСС з посиланням на агентство ЛЕТА.

"Ми не хочемо допускати, щоб в Латвію приїжджали люди, які виступають з ворожими заявами", - зазначив він. У зв'язку з цим, за його словами, не виключено, що "чорний список" найближчим часом буде доповнено. "Ми виявили ряд недоліків в цьому списку, і, наскільки можна зрозуміти, з боку міністра вони будуть усунені", - зазначив він.

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Влітку, напередодні міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля" рішенням глави МЗС Латвії в список осіб, яким на невизначений термін заборонений в'їзд на територію республіки, були внесені Йосип Кобзон, Олег Газманов, а також Алла Перфілова, відома під сценічним псевдонімом Валерія. Як пояснили у відомстві, рішення пов'язане з діями Росії проти України.