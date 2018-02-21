Наслідки стрілянини у Флориді: американці массово почали знищувати свою зброю (відео)

Американці викладають у мережу відео процесу знищення з хештегом "мінус один".

Американці знайшли свій спосіб боротьби зі зброєю. Після нещодавньої стрілянини у Флориді, мешканці США почали массово викладати у мережу відео, на яких вони знищують свої гвинтівки, пістолети та іншу зброю. Під відео ставлять хештег "мінус один".

Як зазначає ТСН, до руху проти вільного обігу зброї приєдналися також голлівудські зірки: Опра Вінфрі, Джордж Клуні та Стівен Спілберг.

Вони пожертвували по півмільйона доларів кожен на організацію маршу за посилення контролю над обігом зброї. Захід планують провести у березні в Вашингтоні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, загинуло 17 людей. Стрільцем виявився 19-річний Ніколас Круз, якого виключили з цієї школи за порушення дисципліни.

Після цього, президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум, в якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну тій, що була використана в ході інциденту зі стріляниною в школі в Паркленді.