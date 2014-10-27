Угорщина допускає можливість виходу зі складу ЄС

Про це заявив спікер угорського парламенту Ласло Ковер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання EurActiv.

Читайте такожВ Угорщині вважають, що санкції ЄС проти Росії виявилися неефективними

Голова парламенту сказав, що якщо Брюссель буде вказувати країні, як потрібно керувати, то уподібниться Москві зразка 1989 року. І якщо так, то Угорщина може покинути Євросоюз, але це найгірший сценарій, додав він. При цьому членство в ЄС і НАТО для країни не є проблемою, хоча "євроатлантичний світ хитається у моральному сенсі".

Опозиційні партії і політики Угорщини засудили спікера за ці слова і закликали прем'єр-міністра Віктора Орбана дисциплінувати Ласло Ковера.

Нагадаємо, останнім часом угорський прем'єр-міністр демонструє підтримку політики російського президента Володимира Путіна.