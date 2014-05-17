Прем’єр-міністр Угорщини знову заявив про потребу автономії угорців в Україні - ЗМІ

Глава угорського уряду Віктор Орбан знову заявив про потребу створення автономії національної меншин угорців, які живуть в Україні, що на минулому тижні викликало гостру критику в Києві та низці інших держав-західних сусідів України.

Про це повідомляє польське інформаційне агенство РАР з посиланням на його заяву в ефірі угорського публічного телебачення.

"Україна не може бути ні стабільною, ні демократичною, якщо не дасть своїм національним меншинам, в тому числі, угорцям того, на що вони мають право (...). Це означає: подвійне громадянство, колективні права та автономії", - заявив Орбан, якого цитує агентство.

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Він зазначив, що в умовах, коли Україна визначає свій майбутній державний устрій національні меншини повинні "висловити свої очікування", та у випадку угорців вони самі повинні вибирати, яку саме автономію вони хочуть.

Заява Обрана про необхідність подвійного громадянства та автономію для 200 тисяч угорців в Україні, яку він виголосив під час свої промови у парламенті країни минулої суботи, викликала дипломатичний скандал, Україна викликала через цю заяву до МЗС угорського посла. Орбана також розкритикували Польща, Чехія та Словаччина.

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Угорський МЗС пізніше заявив, що в заяві глави уряду не було нічого нового в порівнянні із політикою, яку Угорщина проводить в справі національних меншин за останні 25 років.

РАР також зауважило, що Орбан у січні цього року закликав Європейський союз відбудувати "прагматичні" стосунки з Росією, аргументуючи свою думку тим, що Європі дуже потрібні російські енергоносії.

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У березні глава уряду Угорщини виступав проти посилення санкцій проти Росії.