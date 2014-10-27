Протягом найближчих 10 років Іспанія планує витратити близько 10 млрд євро на переозброєння армії.

Заплановані витрати практично вдвічі перевищують нинішній річний оборонний бюджет країни, пише Українська правда з посиланням на El Pais.

Наразі їх більша частина витрачається на заробітні плати персоналу.

Проте міністерство оборони Іспанії вирішило, що необхідно найближчим часом "оновити озброєння і реструктурувати військову промисловість", що потребуватиме додаткових витрат.

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Зокрема, найбільш важливим проектом з точки зору вартості та інноваційних технологій є Фрегат F-110 (Фрегат F-110), який прийде на заміну F-80, фрегатам класу-Санта-Марія. Всього планується побудувати п'ять кораблів, вартість кожного оцінюється в 800 мільйонів євро.

Окрім того, також планується виробити 350-400 бронетранспортерів нового класу. Вартість проекту складе від мільярда до півтора мільярдів євро.

На озброєння повинні надійти також літаки-заправники Airbus 330-200 MRTT.

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Всього планується придбати три таких літака, кожен вартістю в 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща замовила у США озброєння на півмільярда доларів.