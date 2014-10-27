Іспанія планує витратити близько 10 млрд євро на переозброєння армії

19:46, 27 жовтня 2014
Світ
0 0

Міністерство оборони Іспанії вирішило, що найближчим часом необхідно оновити озброєння і реструктурувати військову промисловість.

REUTERS

Протягом найближчих 10 років Іспанія планує витратити близько 10 млрд євро на переозброєння армії.

Заплановані витрати практично вдвічі перевищують нинішній річний оборонний бюджет країни, пише Українська правда з посиланням на El Pais.

Наразі їх більша частина витрачається на заробітні плати персоналу.

Проте міністерство оборони Іспанії вирішило, що необхідно найближчим часом "оновити озброєння і реструктурувати військову промисловість", що потребуватиме додаткових витрат.

Читайте такожBBC: У Росії планують збільшити військовий бюджет

Зокрема, найбільш важливим проектом з точки зору вартості та інноваційних технологій є Фрегат F-110 (Фрегат F-110), який прийде на заміну F-80, фрегатам класу-Санта-Марія. Всього планується побудувати п'ять кораблів, вартість кожного оцінюється в 800 мільйонів євро.

Окрім того, також планується виробити 350-400 бронетранспортерів нового класу. Вартість проекту складе від мільярда до півтора мільярдів євро.

На озброєння повинні надійти також літаки-заправники Airbus 330-200 MRTT.

Читайте такожУкраїна ставить на конвеєр військові розробки вітчизняних учених - ЗМІ

Всього планується придбати три таких літака, кожен вартістю в 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща замовила у США озброєння на півмільярда доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter