Тесть і теща Трампа отримають громадянство США (відео)

Члени родини американського президента незабаром стануть громадянами США.

Тесть і теща Трампа більше не мігранти. Члени родини американського президента незабаром стануть громадянами США.

Про це повідомило видання Washington Post з посиланням на адвоката сім'ї.

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За його словами, батьки Меланії Трамп, які раніше жили у Словенії, перебувають у США на законних підставах. Утім, коли саме тесть і теща Трампа переїхали до Америки і на яких умовах отримали Green Card, юрист не уточнив.