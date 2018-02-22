Тесть і теща Трампа отримають громадянство США (відео)

13:00, 22 лютого 2018
Світ
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Про це повідомило видання Washington Post з посиланням на адвоката сім'ї.

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За його словами, батьки Меланії Трамп, які раніше жили у Словенії, перебувають у США на законних підставах. Утім, коли саме тесть і теща Трампа переїхали до Америки і на яких умовах отримали Green Card, юрист не уточнив.

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Теги: #Тесть і теща Трампа