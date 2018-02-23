Росія відповідальна за загибель 400 людей у передмісті Дамаска - Держдеп США

Американські дипломати в Раді безпеки ООН наполягають на схваленні резолюції, що вимагає запровадження 30-денного перемир’я в Східній Гуті.

Росія має "особливу відповідальність" за бомбардування в Сирії передмістя Дамаска, Східної Гути, наслідком яких цього місяця стала загибель більш як 400 людей.

Про це заявив Держдепартамент США, закликавши Москву застосувати свій вплив на сирійський уряд, щоб зупинити вбивство цивільних, передає Радіо Свобода.

Речниця зовнішньополітичного відомства США Гедер Науерт звинуватила Росію у тому, що вона не приборкала президент Сирії Башара Асада та його армію, яка розпочала масштабну кампанію наступу на Східну Гуту.

Читайте також"Б'ють по всьому" і щохвилини: очевидці розповіли про страхіття облоги Східної Гути«Що вони роблять, щоб зупинити спустошення, смерть, вбивства, які відбуваються в Сирії? Без Росії… спустошення і смерть, звичайно, не відбуватимуться», – наголосила речниця.

Американські дипломати в Раді безпеки ООН наполягають на схваленні резолюції, що вимагає запровадження 30-денного перемир’я в Східній Гуті. Голосування за документ такого змісту очікується 23 лютого в ранкові години за часом Нью-Йорка, де знаходиться штаб-квартира ООН.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН під час спеціального засідання в четвер, 22 лютого, не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денний припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги й евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Східна Гута є останнім анклавом недалеко від сирійської столиці, який знаходиться під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістське угрупування "Джебхат ан-Нусра". Район оточений з усіх боків військами Башара Асада і підрозділами його союзників. Від авіаударів і обстрілів у Східній Гуті за останні п'ять днів, за останніми даними, загинули вже більше 400 цивільних.