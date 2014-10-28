Жителів острова Гаваї готують до евакуації через виверження вулкана (відео)
11:45, 28 жовтня 2014Світ
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Мешканців острова попереджають про можливу евакуацію.
REUTERS
Лава із вулкана Кілауеа підступає до житлових будинків острова Гаваї. До помешкань лишилося близько півсотні метрів.
Враховуючи, що потік лави долає по кілька метрів на годину, будинків він може дістатися за кілька днів.
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На шляху потоку вже опинився місцевий цвинтар.
Мешканців попереджають про можливу евакуацію.
Жителів острова Гаваї готують до евакуації через виверження вулкана
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