Жителів острова Гаваї готують до евакуації через виверження вулкана (відео)

Лава із вулкана Кілауеа підступає до житлових будинків острова Гаваї. До помешкань лишилося близько півсотні метрів.

Враховуючи, що потік лави долає по кілька метрів на годину, будинків він може дістатися за кілька днів.

Читайте такожІндонезію накрило вогненним дощем

На шляху потоку вже опинився місцевий цвинтар.

Мешканців попереджають про можливу евакуацію.