На Гавайський архіпелаг насувається цунамі

За даними синоптиків, цунамі спричинено землетрусом магнітудою 7,7 у районі західної частини Канади у Тихому океані, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

"До міста Кахулі, розташованого на острові Мауї, насувається хвиля заввишки більш як 5 футів", - передає телеканал. приблизний час підходу хвилі до узбережжя 22.20 за місцевим часом. Хвилі заввишки півтора метри насуваються на сусіднє місто Хіло. На інші острови насуваються хвилі цунамі значно менші - заввишки до метра, відзначають синоптики.

Влада прибережних міст попередила громадян про загрозу за допомогою сирен і гучномовців.