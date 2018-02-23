Росія стала лідером міжнародної кіберзлочинності - доповідь

Цьому сприяє висока кваліфікація російських хакерів і нехтування владою Росії верховенством закону.

У 2017 році збитки світової економіки, пов’язані з незаконною діяльністю у кіберпросторі, сягнули $600 млрд – це 0,8% валового світового продукту. Про це йдеться у спільному звіті американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та компанії McAfee, яка розробляє системи захисту і аналізу шкідливого і небажаного програмного забезпечення.

Читайте такожСША оцінили збиток від кібератак в 2016 роціНайбільше збитків завдало викрадення інтелектуальної власності та конфіденційної інформації, в основному пов’язаної з військовими технологіями. Найпоширеніші злочини у кіберпросторі це: крадіжка особистих даних, банківських реквізитів та інших конфіденційних даних, передає Польське радіо.

Кіберзлочинці мають щораз сучасніші інструменти, що дозволяють здійснювати саме такі види крадіжок, стверджують автори звіту. Зокрема, це програми, що дозволяють таємно отримувати доступ до пристрою без відома користувача. Це також програми, які виявляють та використовують уразливості захисту мережі.

Анонімність кіберзлочинів забезпечує, у свою чергу, популярність криптовалюти для проведення у мережі фінансових операцій.

На думку авторів звіту, лідером міжнародної кіберзлочинності стала Росія. Цьому сприяє висока кваліфікація російських хакерів і нехтування владою Росії верховенством закону. Другу сходину посідає Північна Корея.

У звіті також наголошено на швидкому збільшенні гакерської активності в Індії, В’єтнамі та Бразилії.

У 2014 році кіберзлочинність завдала світовій економіці збитків на суму $445 млрд. З року в рік вона швидко розвивається, наголошують автори звіту.

«Інформаційний простір поступово змінює наше життя, зокрема пов’язані з цим ризики», - коментує дослідження експерт McAfee Стів Ґробман. «Злочинність стає більш ефективною, менш ризикованою, більш прибутковою та легшою, ніж будь-коли досі», - додає він.