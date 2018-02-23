Найкращі фото тижня: єдина медаль Олімпіади для України, пам'ять про трагічні сторінки Майдану та черговий успіх Ілона Маска (фотопідбірка)

17:09, 23 лютого 2018
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Фристайлер Олександр Абраменко отримав єдину для України медаль на Олімпіаді-2018
Фристайлер Олександр Абраменко отримав єдину для України медаль на Олімпіаді-2018 /  © REUTERS/Eric Gaillard
Дикий заєць на засніжених полях Шотландії
Дикий заєць на засніжених полях Шотландії /  © REUTERS/Rebecca Naden
Мюнхеном переміщуються на велосипедах навіть взимку
Мюнхеном переміщуються на велосипедах навіть взимку /  © REUTERS/Michaela Rehle
У Греції влаштували традиційні ''борошняні бої'' у перші день Великого посту
У Греції влаштували традиційні "борошняні бої" у перші день Великого посту /  © REUTERS/Alkis Konstantinidis
Канадські та німецькі бобслеїсти щойно дізналися, що обидві команди виграли олімпійське золото в чоловічих двійках
Канадські та німецькі бобслеїсти щойно дізналися, що обидві команди виграли олімпійське золото в чоловічих двійках /  © REUTERS/Edgar Su
Вболівальниці з КНДР на Олімпіаді в Південній Кореї
Вболівальниці з КНДР на Олімпіаді в Південній Кореї /  © REUTERS/Eric Gaillard
Туманний день на грецькому острові
Туманний день на грецькому острові /  © REUTERS/Alkis Konstantinidis
Поліцейська спецоперація в Бразилії
Поліцейська спецоперація в Бразилії /  © REUTERS/Pilar Olivares
Чоловік біля меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні
Чоловік біля меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні /  © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Поминальні заходи в Києві 20 травня в четверту річницю розстрілів на Майдані
Поминальні заходи в Києві 20 травня в четверту річницю розстрілів на Майдані /  © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад святкує чергову перемогу на Олімпіаді
Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад святкує чергову перемогу на Олімпіаді /  © REUTERS/Murad Sezer
Радість німецьких двоєборців, які виграли всі три медалі Олімпіади, і відчай норвезького спортсмена, який посів 4 місце
Радість німецьких двоєборців, які виграли всі три медалі Олімпіади, і відчай норвезького спортсмена, який посів 4 місце /  © REUTERS/Carlos Barria
Жіноча збірна Нігерії стала першою африканською командою, яка виступила у змаганнях з бобслею на зимовій Олімпіаді
Жіноча збірна Нігерії стала першою африканською командою, яка виступила у змаганнях з бобслею на зимовій Олімпіаді /  © REUTERS/Arnd Wiegmann
Фотограф ''за роботою'' в Берліні
Фотограф "за роботою" в Берліні /  © REUTERS/Axel Schmidt
Неспокійне Женевське озеро
Неспокійне Женевське озеро /  © REUTERS/Pierre Albouy
Великий палац у Бангкоку під час заходу Сонця
Великий палац у Бангкоку під час заходу Сонця /  © REUTERS/Athit Perawongmetha
Донецький ''Шахтар'' святкує перемогу над італійською ''Ромою'' в першому матчі 1/8 Ліги Чемпіонів
Донецький "Шахтар" святкує перемогу над італійською "Ромою" в першому матчі 1/8 Ліги Чемпіонів /  © REUTERS/Gleb Garanich
Качки на ставку в Індонезії
Качки на ставку в Індонезії /  © REUTERS/Darren Whiteside
Фінський двоэборець Леві Мутру під час змагань на Олімпіаді в Південній Кореї
Фінський двоэборець Леві Мутру під час змагань на Олімпіаді в Південній Кореї /  © REUTERS/Dominic Ebenbichler
Поки в Україні тільки мріють про Hyperloop, в Дубаї вже представляють модель майбутнього поїзда
Поки в Україні тільки мріють про Hyperloop, в Дубаї вже представляють модель майбутнього поїзда /  © REUTERS/Christopher Pike
SpaceX Ілона Маска 22 лютого запустила ракету з першими супутниками ''світового інтернету''
SpaceX Ілона Маска 22 лютого запустила ракету з першими супутниками "світового інтернету" /  © REUTERS/Patrick T. Fallon
Фестиваль світла в Брюсселі
Фестиваль світла в Брюсселі /  © REUTERS/Yves Herman
Чоловік збирає лотоси на ставку на Шрі-Ланці
Чоловік збирає лотоси на ставку на Шрі-Ланці /  © REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Снігопад у Загребі
Снігопад у Загребі /  © REUTERS/Antonio Bronic
Танцювальне шоу перед хокейним матчем на Олімпіаді в Пхенчхані
Танцювальне шоу перед хокейним матчем на Олімпіаді в Пхенчхані /  © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Читайте такожНайкращі фото тижня: морозна Олімпіада, карнавальний настрій та любовна лихоманка (фотопідбірка)Як і в попередні два тижні, увага фоторепортерів світу була прикута к зимовим Олімпійським іграм в південнокорейському Пхенчхані. Почався тиждень з приємностей - церемонії нагородження золотою медаллю українського фрістайлера Олександра Абраменка, який здобув, судячи з усього, єдину медаль Олімпіади-2018 для України. 

Водночас в самій Україні на початку тижня впродовж кількох днів проходили пам'ятні заходи до річниці жахливих подій лютого 2014 року, коли відбувся найстрашніший розстріл активістів Євромайдану. Тоді, впродовж 18-20 лютого, загинули 73 мирних жителя і 11 силовиків.

А тим часом 22 лютого, після трьох перенесень через несприятливі погодні умови, компанія SpaceX Ілона Маска все ж змогла запустити ракету-носій Falcon 9 з іспанським супутником дистанційного зондування Землі PAZ. Крім цього компанія запустила свої перші супутники Microsat-2a і Microsat-2b, на яких будуть випробовуватися технології для створення великої мережі супутників для "глобального" інтернету. До речі, наступного дня глава компанії SpaceX Ілон Маск залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію символів для отримання доступу до майбутнього інтернету. 

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