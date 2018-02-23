Найкращі фото тижня: єдина медаль Олімпіади для України, пам'ять про трагічні сторінки Майдану та черговий успіх Ілона Маска (фотопідбірка)

Добірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу за тиждень, що минає.

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Читайте такожНайкращі фото тижня: морозна Олімпіада, карнавальний настрій та любовна лихоманка (фотопідбірка)Як і в попередні два тижні, увага фоторепортерів світу була прикута к зимовим Олімпійським іграм в південнокорейському Пхенчхані. Почався тиждень з приємностей - церемонії нагородження золотою медаллю українського фрістайлера Олександра Абраменка, який здобув, судячи з усього, єдину медаль Олімпіади-2018 для України.

Водночас в самій Україні на початку тижня впродовж кількох днів проходили пам'ятні заходи до річниці жахливих подій лютого 2014 року, коли відбувся найстрашніший розстріл активістів Євромайдану. Тоді, впродовж 18-20 лютого, загинули 73 мирних жителя і 11 силовиків.

А тим часом 22 лютого, після трьох перенесень через несприятливі погодні умови, компанія SpaceX Ілона Маска все ж змогла запустити ракету-носій Falcon 9 з іспанським супутником дистанційного зондування Землі PAZ. Крім цього компанія запустила свої перші супутники Microsat-2a і Microsat-2b, на яких будуть випробовуватися технології для створення великої мережі супутників для "глобального" інтернету. До речі, наступного дня глава компанії SpaceX Ілон Маск залишив у Twitter жартівливий запис, в якому нібито розкрив секретну комбінацію символів для отримання доступу до майбутнього інтернету.