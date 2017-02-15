Глава Пентагону підтвердив прихильність США до НАТО: події 2014 року дозволили тверезо оцінити ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава Пентагону подякував главі Альянсу за теплий прийом у штаб-квартирі НАТО. Він погодився, що зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО є важливою.

"Я вважаю, що ми тут для того, щоб намітити курс Альянсу на майбутнє. Події 2014 року (анексія Криму Росією та початок дестабілізації ситуації на Донбасі - УНІАН) дозволили тверезо оцінити ситуацію, і ми повинні адаптовуватися до того, що було розкрито з точки зору викликів нашій безпеці", - заявив Меттіс.

"Альянс залишається фундаментальною основою для Сполучених Штатів і для усієї трансатлантичної спільноти. Як заявив президент Трамп, він рішуче підтримує НАТО", - підкреслив Меттіс.

Також він наголосив, що НАТО перебуває на шляху трансформації та завжди адаптовується до викликів у сфері безпеки.

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"І це абсолютно доречно, коли минулого тижня європейські міністри оборони назвали справедливою вимогою те, що усі, хто отримує переваги від найкращої системи оборони у світі, розділяють пропорційну частку необхідних витрат для захисту свобод. І ми ніколи не повинні забувати, що у кінцевому підсумку йдеться про свободу, яку ми захищаємо в НАТО", - заявив Меттіс.

"І переконаний, що ми знову доведемо, що ми можемо реагувати на зміни обставин", - додав глава Пентагону.

У зв'язку з цим він зазначив, що прибув до Брюсселя, щоб почути позицію своїх колег-міністрів оборони країн-членів Альянсу та провести відкриту розмову з ними стосовно того, куди рухається НАТО, і стосовно рівня розподілу зобов'язань між союзниками.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, в свою чергу, привітав незмінну відданість Сполучених Штатів Америки Північноатлантичному альянсу.

"Це важливий час для нашого трансатлантичного союзу. Виклики, перед якими ми стоїмо, дуже складні та вимогливі. Ні Європа, ні Америка не зможуть з ними впоратися наодинці. Сильна НАТО - це добре для Європи, сильна НАТО - добре для Північної Америки. Тому я вітаю відданість США трансатлантичним зв'язкам", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО підкреслив, що Сполучені Штати виконують власні зобов’язання не на словах, а практично, зокрема, направили до Польщі та балтійських країн підрозділи своїх збройних сил та озброєння.

"Це чітка демонстрація відданості США стояти поряд з Європою у цей тривожний час", - наголосив Столтенберг.

Він також вказав, що США, як і інші країни НАТО, збільшили витрати на оборонний сектор.

"Після років скорочень я радий повідомити: наші останні цифри, які ми оприлюднили вчора, показують, що витрати на оборону європейських союзників та Канади збільшено на 3,8% у 2016 році, а це - 10 млрд доларів. Це значне зростання, але недостатнє. Ми повинні продовжувати збільшувати витрати на оборону по всій Європі та в Канаді", - зазначив генсек Альянсу.

Крім того, Столтенберг нагадав, що спілкувався телефоном з Меттісом відразу після його призначення на посаду держсекретаря з оборони.

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"Я з нетерпінням очікую на співпрацю з вами. Ви дуже добре знаєте НАТО, і ви зробите так, що НАТО адаптується до нового та більш вимогливого безпекового середовища", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, у Брюсселі в штаб-квартирі Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочалося дводенне засідання глав оборонних відомств країн-членів Альянсу.