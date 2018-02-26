Компартія Китаю запропонувала не обмежувати термін правління Сі Цзіньпіна

Компартія Китаю незабаром вирішить, чи залишиться при владі Сі Цзіньпін після того, як у 2023 році закінчиться його президентський термін.

Правляча компартія Китаю висунула пропозицію прибрати з конституції країни положення, яке обмежує повноваження глави держави двома п'ятирічними термінами. Це дасть можливість нинішньому голові КНР Сі Цзіньпіну залишатися лідером країни після того, як в 2023 році закінчиться його президентський термін.

Як повідомляє Бі-бі-сі, оголошення про це було зроблено в неділю через державне новинне агентство Сіньхуа. "Центральний Комітет Комуністичної партії Китаю пропонує прибрати з конституції країни положення про те, що голова і заступник голови Китайської Народної Республіки не можуть займати свої посади більш двох строків підряд", - було сказано в заяві.

Читайте такожЗдатен знайти ключ до головної загрози миру та відтіснити лідера США: ЗМІ назвали найвпливовішого президентаЧлени ЦК Компартії Китаю повинні провести в понеділок у Пекіні засідання, а повністю висунуті конституційні поправки будуть розглянуті на щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників, які відкриються 5 березня.

У жовтні 2017 року на з'їзді партії Сі Цзіньпін ще більше зміцнив свій статус найбільш впливового лідера з часів Мао Цзедуна.

Тоді ж його ідеї про китайський шлях розвитку соціалізму були внесені в текст конституції й, всупереч сформованій традиції, не було нічого сказано про наступника.

Сі Цзіньпін народився в 1953 році в сім'ї одного із засновників Компартії КНР. Він вступив у партію в 1974 році і, зробивши небачений кар'єрний ріст, став головою КНР в 2013 році.

З його приходом до влади в країні почали проводитися економічні реформи і жорстка антикорупційна кампанія, а також став помітний зріст націоналізму і скорочення громадянських свобод.