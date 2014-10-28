У Швейцарії 120 добровольців візьмуть участь у випробуваннях вакцини проти вірусу Ебола

Швейцарське агентство з терапевтичної продукції Swissmedic схвалило запит на проведення клінічних випробувань експериментальної вакцини проти Еболи.

В заяві організації, поширеній 28 жовтня, повідомляється, що випробування препарату на основі аденовірусу шимпанзе будуть проводитися в університетській лікарні Лозанни за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). В них братимуть участь 120 добровольців, повідомляє Радіо Свобода.

ВООЗ вітала рішення Swissmedic, зазначивши, що це дозволить найближчим часом почати тестування і застосування препарату проти Еболи.

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Клінічні випробування почнуться цього тижня, їх перші результати, як очікується, стануть відомі в грудні.

Раніше повідомлялося, що США піддали частковій ізоляції близько десятка військовослужбовців, які повернулися із Західної Африки, де вони допомагали в будівництві інфраструктурних об'єктів, необхідних для боротьби з епідемією лихоманки Ебола. Як повідомив у четвер представник міністерства оборони США, ні в одного з американських військових не виявлено ознак хвороби, викликаної вірусом Еболи, проте в цілях обережності вони будуть протягом трьох тижнів перебувати під контролем і наглядом лікарів на американській військовій базі в Італії.

За останніми даними, жертвами Еболи стали близько п'яти тисяч чоловік. Більшість смертельних випадків припадає на Ліберію, Сьєрра-Леоне та Гвінеї.