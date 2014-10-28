Через пересихання Байкалу в Росії злетіли ціни на електроенергію

У Росії в першій ціновій зоні (Європа і Урал) ціни знизилися до річного мінімуму. Індекс рівноважних цін за тиждень склав 1041,93 руб. за 1 МВт год, що нижче попереднього тижневого мінімуму 2014 року на 4%. В неділю був зареєстрований добовий мінімум 899,97 руб.

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Зазвичай в Сибіру електроенергія приблизно на третину дешевша, ніж в європейській частині РФ (на 36% в 2013 році). Проте минулого тижня різниця склала всього 3,65%, а 26 жовтня - 3,2% у зворотний бік, повідомляє Комерсант.

У "Раді ринку" пояснюють зниження цін в європейській частині РФ тим, що пропозиція електроенергії там перевищувала попит. Причина зростання цін у Сибіру в точності зворотна - там падає пропозиція і зростає попит. Зокрема, пропозицію електроенергії ГЕС скоротилося на 15% порівняно з попереднім тижнем. У "Системному операторові" уточнюють, що проблема в маловодності ГЕС. На бракуючі обсяги задіяли ТЕС, чия електроенергія дорожча.

Восени ціни в Сибіру ростуть майже завжди, але цей сезон виділяється. Водність Байкалу і Ангари досягла 30-річного мінімуму, ситуація схожа лише з маловодних 1981 роком, кажуть у "Іркутськенерго".