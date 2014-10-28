Через помилкове зарахування Путіна в злочинці фінські поліцейські підуть під суд

Двоє з обвинувачених входили до керівного складу поліції, третій обвинувачений є службовцем поліцейського управління. Проти четвертого фігуранта справи звинувачення висунуто не було.

Всі обвинувачені заперечують свою провину.

Про це пише Yle Uutiset.

За словами заступника державного прокурора Йорми Калске, в ході слідства з'ясувалося, що в надсекретний реєстр Центральної кримінальної поліції потрапили дані з порушенням закону. Зокрема, до реєстру були внесені імена і телефони людей, які в жодних злочинах не підозрювалися. Серед них було й ім'я президента Росії Володимира Путіна.

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Попереднє слідство по справі було розпочато ще у квітні 2013 року після новини MTV3 щодо записів про президента Росії в реєстрі Центральної кримінальної поліції, у якому містяться імена осіб, підозрюваних у тяжких злочинах чи сприянні їм.