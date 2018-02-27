У Барселоні голову підрозділу по боротьбі з наркотиками підозрюють у контрабанді кокаїну
Керівник поліцейського підрозділу по боротьбі з наркотиками в порту Барселони був заарештований за підозрою у допомозі південноамериканському картелю, що займається контрабандою кокаїну.
Про це повідомляє lb.ua з посиланням на The Times.
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За версією звинувачення, 52-річний офіцер працював із відставними поліцейськими, щоб консультувати картелі й забезпечувати ввезення незаконних вантажів без додаткових перевірок.
Поліцейського затримали на території порту, коли він знаходився в автомобілі з одним із колумбійських членів банди і обговорював деталі перевезення наркотиків.
Як відзначає The Times, Барселона є одним із найбільших портів в Іспанії і ключовим маршрутом для латиноамериканських картелів, що перевозять наркотики в Європу.
Кокаїн є найпопулярнішим нелегальним наркотиком в Європі, щорічно його завозять на суму приблизно €5,7 млрд.