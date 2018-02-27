Масове вбивство у Флориді: поліцейський пояснив, чому не втручався у стрілянину

Поліцейський через адвоката відповів шерифу і Трампу: під час стрільби все зробив по інструкції і звинувачувати його у боягузтві несправедливо.

Охоронець школи у Флориді, якого президент Трамп і місцевий шериф звинуватили в боягузтві, виступив на захист своїх дій під час стрілянини в школі, жертвами якої стали 17 осіб. Коли озброєний злочинець відкрив вогонь по учням, Скот Петерсон знаходився поруч зі школою, але не увійшов у будинок, почувши постріли.

Як передає Бі-бі-сі, адвокат Петерсона Джозеф ДіРуззо стверджує: його підзахисний був упевнений, що стрілянина ведеться зовні, а не всередині школи. Він слідував інструкціям, прикриваючи людей, що опинилися поблизу, і направляючи їх в укриття. "Звинувачувати Петерсона у боягузтві просто несправедливо", - говорить ДіРуззо.

Адвокат стверджує, що шериф дуже спростив ситуацію і поквапився з висновками щодо дій Петерсона. За словами Петерсона, спочатку йому повідомили про вибухи петард поруч зі школою. Тільки добігши до школи, він зрозумів, що чує збройові постріли.

Читайте такожТрамп запропонував озброїти шкільних вчителів, щоб уникнути подібних до стрілянини у Флориді випадківНа спеціальних курсах його інструктували в разі стрільби знайти укриття і оцінити ситуацію, пояснив адвокат колишнього охоронця. Саме це і зробив Петерсон, повідомивши про стрілянину в офіс шерифа і активувавши "Червоний код" на території школи (коли діти повинні закритися в приміщеннях в школі і не залишати їх до дозволу поліції).

Коли на місце прибули поліцейські, Петерсон сказав їм, що, на його думку, вогонь ведеться десь зовні, так як по рації йому повідомили про людину, застрелену на футбольному полі.

"Безсумнівно, що Петерсон всією душею хотів би запобігти загибель цих сімнадцяти чоловік, і зараз він подумки з родинами загиблих", - сказав адвокат ДиРуззо.

"Будь-які твердження, що Петерсон повів себе як боягуз, а його дії в сформованих обставинах не відповідали стандартам поліцейської служби, явно несправедливі", - стверджує адвокат.

Скот Петерсон минулого тижня звільнився з охорони школи, після того, як його усунули від служби без збереження зарплати. Він входив у штат школи і відповідав за безпеку і запобігання злочинності в школі. У США налічується від 14 тисяч до 20 тисяч таких охоронців, всі вони поліцейські. Петерсон працював у школі імені Марджорі Стоунман Дуглас у Флориді з 2009 року, повідомляють місцеві ЗМІ.

17 людей загинули під час збройного нападу на школу, коли 19-річний колишній учень школи Ніколас Круз відкрив стрілянину з гвинтівки 14 лютого. Зараз він перебуває під арештом. Відомо, що раніше він був виключений зі школи за порушення дисципліни.

Пояснення від Петерсона з'явилися після того, як президент Трамп заявив, що, якби він був там, то увірвався б у школу, навіть не маючи зброї.