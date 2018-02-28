Уже чотири журналістки звинуватили соратника Жириновського у домаганнях, у відповідь він мовчить (відео)
Заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе стала першою журналісткою, яка відкрито розповіла про те, що сім років тому зіткнулася з домаганнями з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького. Раніше про непристойну поведінку парламентарія повідомив телеканал "Дождь" із посиланням на трьох журналісток, які працюють у парламентському пулі.
Як передає Радіо Свобода, за словами Котрікадзе, сім років тому, коли вона працювала на грузинський телеканал, вона домовилася про інтерв'ю з Леонідом Слуцьким. Коли вона приїхала, Слуцький замкнув її у кабінеті в Держдумі, притиснув до стіни і спробував поцілувати. Журналістка розповіла, що їй вдалося втекти. Вона також пояснила, що не оприлюднила цю інформацію раніше, оскільки побоювалася неприємних наслідків.
Читайте також"Старий м***к": чоловік Собчак відповів Жириновському на "огидну с**у" (відео)Сам Слуцький назвав повідомлення телеканалу "Дождь" про те, що він домагався журналісток, "маячнею" і пообіцяв подати на телеканал в суд за наклеп. Фракція ЛДПР у Держдумі Росії заявила, що поставить питання про позбавлення акредитації журналістів телеканалу, які розповіли про домагання з боку депутата.
Після заяви Котрікадзе в апараті депутата заявили, що коментарів не буде. Раніше в ефірі "Дождь" лідер ЛДПР Володимир Жириновський пообіцяв перевірити цю інформацію.
Напередодні він заявив, що не буде займатися цим питанням до завершення виборів. При цьому він пообіцяв "поговорити" з депутатом.
Кандидат у президенти Росії, телеведуча Ксенія Собчак подала скаргу на Леоніда Слуцького і зажадала провести перевірку дій депутата від ЛДПР у зв'язку із заявами про сексуальні домагання.
Як повідомляв УНІАН, раніше Жириновський вилаяв Собчак матом на дебатах, вона облила його водою.