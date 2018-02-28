Уже чотири журналістки звинуватили соратника Жириновського у домаганнях, у відповідь він мовчить (відео)

Голову комітету Держдуми з міжнародних справ, депутата від ЛДПР Слуцького анонімно звинуватили три журналістки, одна - відкрито. Жириновський заявив, що не буде займатися цим питанням до завершення виборів.

Заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе стала першою журналісткою, яка відкрито розповіла про те, що сім років тому зіткнулася з домаганнями з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького. Раніше про непристойну поведінку парламентарія повідомив телеканал "Дождь" із посиланням на трьох журналісток, які працюють у парламентському пулі.

Як передає Радіо Свобода, за словами Котрікадзе, сім років тому, коли вона працювала на грузинський телеканал, вона домовилася про інтерв'ю з Леонідом Слуцьким. Коли вона приїхала, Слуцький замкнув її у кабінеті в Держдумі, притиснув до стіни і спробував поцілувати. Журналістка розповіла, що їй вдалося втекти. Вона також пояснила, що не оприлюднила цю інформацію раніше, оскільки побоювалася неприємних наслідків.

Читайте також"Старий м***к": чоловік Собчак відповів Жириновському на "огидну с**у" (відео)Сам Слуцький назвав повідомлення телеканалу "Дождь" про те, що він домагався журналісток, "маячнею" і пообіцяв подати на телеканал в суд за наклеп. Фракція ЛДПР у Держдумі Росії заявила, що поставить питання про позбавлення акредитації журналістів телеканалу, які розповіли про домагання з боку депутата.

Після заяви Котрікадзе в апараті депутата заявили, що коментарів не буде. Раніше в ефірі "Дождь" лідер ЛДПР Володимир Жириновський пообіцяв перевірити цю інформацію.

Напередодні він заявив, що не буде займатися цим питанням до завершення виборів. При цьому він пообіцяв "поговорити" з депутатом.

Кандидат у президенти Росії, телеведуча Ксенія Собчак подала скаргу на Леоніда Слуцького і зажадала провести перевірку дій депутата від ЛДПР у зв'язку із заявами про сексуальні домагання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жириновський вилаяв Собчак матом на дебатах, вона облила його водою.