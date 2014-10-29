Росія вирішила захопити частину Арктики розміром з Єгипет

Про це напередодні на урочистій зустрічі науково-експедиційного судна "Академік Федоров" у Санкт-Петербурзі заявив міністр природних ресурсів Росії Сергій Донський, пише ТАСС.

Росія претендує на приєднання 1,2 млн кв км території шельфу (це можна порівняти з площею таких країн, як ПАР, і більше, ніж Єгипет) в Північному Льодовитому океані. Сергій Донський сказав, що це дозволить збільшити потенційні запаси вуглеводнів на 5 млрд тонн умовного палива.

"Але це мінімальні оцінки, я впевнений, що цифра буде більша", - підкреслив міністр.

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"Для нас, для міністерства, цей день був довгоочікуваним, тому що передувала велика робота. Заявку на наш шельф, наші арктичні межі ми будемо подавати в ООН навесні наступного року", - підкреслив міністр.

За його словами, "експедицією виконано весь обсяг робіт, навіть більше, ніж планувалося. У нас тепер є всі необхідні обґрунтування, щоб готувати заявку і внести її на комісію з кордонів континентального шельфу. У нас є повний обсяг наукових даних, щоб далі працювати з кращими геологами арктичних країн, які входять до складу комісії".