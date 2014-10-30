У Кремлі вирішили будувати не міст, а тунель через Керченську протоку
16:14, 30 жовтня 2014Світ
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Будівництво моста через Керченську протоку небезпечно, оскільки надалі його експлуатація може бути ускладнена несприятливими погодними умовами, тому у Кремлі пропонують створити тунель, який вийде дешевше.
У РФ вважають, що тунель вийде дешевше / УНІАН
Про це заявив повноважний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов, повідомляють РИА Новости.
"Розглядаються всі варіанти, в тому числі тунель і міст, в тому числі варіанти створу. У нас сьогодні є попередній проект, проте це не виключає його зміну у зв'язку з додатковими обставинами. Тому я не виключаю і такої кардинального зміни, як тунель, а не міст ", - сказав Савельєв.
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Міст через Керченську протоку довжиною близько 19 кілометрів Росія повинна була побудувати в 2018-2020 роках. Вартість проекту може перевищити 228 мільярдів рублів (більше 5 млрд долларів).
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