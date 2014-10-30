У Буркіна-Фасо після масових протестів і підпалу парламенту запровадили надзвичайний стан

Про це повідомив Reuters з посиланням на місцеве радіо, передає російська служба Радіо Свобода.

За оцінкою агентства, дії президента Компаоре націлені на те, щоб пом'якшити протести, викликані спробою продовжити своє 27-річне правління.

У заяві президента йдеться, що надзвичайний стан оголошено по всій країні, а голова збройних сил призначений відповідальним за виконання цього рішення.

Читайте такожУ Гвінеї оголошено надзвичайний стан через лихоманки ЕболаЗа його словами, уряд відправлено у відставку, щоб створити умови для змін. Президент закликав лідерів політичної опозиції покласти край протестам.

Як повідомлялося раніше, в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу десятки тисяч демонстрантів влаштували сутички з поліцією перед президентським палацом. До цього вони спалили парламент, який повинен бути розглянути закон про перебування Компаоре при владі на третій термін і розгромили державне телебачення. Reuters повідомляє, що принаймні троє протестувальників були застрелені і десятки поранені.

Поки не встановлено місце перебування президента Компаоре, який майже три десятки років тому захопив владу за допомогою державного перевороту в цій західноафриканській країні, що виробляє бавовну та золото.