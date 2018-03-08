Поліцейський, який першим приїхав на місце отруєння екс-агента ГРУ, перебуває в комі - ЗМІ

Наразі поліція розслідує замах на вбивство колишнього російського шпигуна Скрипаля і його доньки.

Екс-полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль, його донька Юлія і британський поліцейський знаходяться в комі після нападу з використанням нервово-паралітичної отруйної речовини.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на джерело в поліції.

Відзначається, що поліцейський, який перебуває в комі, був одним із перших, хто прибув на місце отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Наразі поліція розслідує замах на вбивство Скрипаля і його доньки.

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Раніше голова контртерористичного відділу Великобританії Майкл Роулі повідомляв, що поліцейський знаходиться у важкому стані в лікарні, як і Сергій Скрипаль із донькою.

Раніше повідомлялося, що 5 березня потрапили в лікарню двоє поліцейських, які займалися справою про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Як повідомляв УНІАН, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться в критичному стані через отруєння невідомою речовиною у Великобританії, де він проживав останні роки.

У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації з приводу того, чим займався Скрипаль і з чим може бути пов'язана ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Тому Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна має всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

У свою чергу, в Москві заяву глави МЗС Великобританії назвали "дикістю".

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великобританії померла його дружина, а в минулому році під час відвідин Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.