У Британії роз’яснили заяву Джонсона щодо можливого бойкоту ЧС-2018 в Росії: мова йшла про політиків, а не про футболістів

Раніше Джонсон заявив, що якщо Росія виявиться причетною до отруєння Скрипаля, то їй доведеться зіштовхнутися з рішучою реакцією Лондона.

У Великій Британії роз'яснили, що глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон мав на увазі дипломатів та політиків в контексті можливого бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться влітку цьогоріч в Росії.

Про це повідомляє видання The Independent.

Читайте також"Є всі ознаки": у Британії підозрюють Росію у причетності до отруєння екс-шпигуна СкрипаляВидання зазначає, що виникло багато дискусій з приводу коментаря Джонсона щодо майбутнього Чемпіонату світу з футболу.

При цьому офіційні посадовці зовнішньополітичного відомства наголосили, що Джонсон мав на увазі політиків та дипломатів, а не футбольні команди.

Як повідомляв УНІАН, раніше державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Джонсон попередив Російську Федерацію про можливий бойкот Англією Чемпіонату світу з футболу в разі підтвердження її участі в отруєнні екс-полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Сергія Скрипаля.

«Участь Англії у Чемпіонаті світу з футболу в Москві може опинитися під сумнівом, якщо виявиться, що Росія пов'язана з підозрами отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля», - сказав він.

Джонсон попередив Росію, що їй доведеться зіштовхнутися з рішучою реакцією Сполученого Королівства, якщо РФ буде причетною до цього інциденту. До того ж, за словами очільника британської дипломатії, участь національної футбольної команди Англії у літньому турнірі в Росії тепер під загрозою.

Виступаючи у Палаті громад, глава британського зовнішньополітичного відомства сказав, що в разі підтвердження підозри британських парламентарїів, Росії доведеться мати справу з більш жорсткими санкціями, назвавши при цьому Кремль «згубною та руйнівною силою».

Увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипаль і жінці, приблизно вдвічі молодшої за нього, стало зле в торговому центрі в Солсбері.