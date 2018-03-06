У Великій Британії госпіталізували поліцейських, які займалися справою про отруєння екс-шпигуна Скрипаля - ЗМІ

17:37, 06 березня 2018
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У Великій Британії могли постраждати поліцейські, які вели справу Скрипаля / flickr.com/photos/laertes_za

У Великобританії 5 березня потрапили в лікарню двоє поліцейських, які займалися справою про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Читайте такожЛондон може ввести нові санкції проти РФ, якщо в отруєнні екс-шпигуна Скрипаля знайдуть «російський слід»Про це в Twitter повідомляє журналіст BBC Тому Сімондс. За його словами, симптоми отруєння, судячи з усього, включають в себе свербіж в очах та проблеми з диханням.

Пізніше Сімондс підтвердив, що один поліцейський все ще залишається в лікарні.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, які були госпіталізовані в критичному стані у Великобританії.

Колишній офіцер ГРУ Скрипаль був засуджений в Росії за держзраду. Пізніше його відправили до Великобританії в рамках обміну на групу російських розвідників, викритих в Англії.

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Теги: #отруєння#Сергій Скрипаль