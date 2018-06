У Великій Британії госпіталізували поліцейських, які займалися справою про отруєння екс-шпигуна Скрипаля - ЗМІ

У Великобританії 5 березня потрапили в лікарню двоє поліцейських, які займалися справою про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Читайте такожЛондон може ввести нові санкції проти РФ, якщо в отруєнні екс-шпигуна Скрипаля знайдуть «російський слід»Про це в Twitter повідомляє журналіст BBC Тому Сімондс. За його словами, симптоми отруєння, судячи з усього, включають в себе свербіж в очах та проблеми з диханням.

Two officers dealing with the Salisbury suspected poisoning were admitted to hospital yesterday after suffering 'minor symptoms' according to a force wide Wiltshire Police email. Given medical attention and released from hospital yesterday afternoon.