Південнокорейська делегація вилетіла до США з посланням від Кім Чен Ина

Як зазначається, начальник Управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Чон Ий Йон проінформує американську сторону про підсумки його візиту в КНДР.

Представник президента Південної Кореї відправився в США з «засекречених посланням» від керівництва КНДР, передає «Ренхап» з посиланням на джерела.

Читайте такожСША ввели санкції проти КНДР через убивство брата Кім Чен Ина хімічною зброєю

Як зазначається, начальник Управління національної безпеки при президентові Південної Кореї Чон Ий Йон проінформує американську сторону про підсумки його візиту в КНДР.

Джерела агентства повідомляли, що після поїздки в США радник південнокорейського президента планує відвідати Китай, Росію і Японію. Чон Ий Йон особисто проінформує лідерів в Пекіні, Москві та Токіо про підсумки переговорів у Пхеньяні.

Кім Чен Ин вперше з 2011 року прийняв 5 березня в Пхеньяні делегацію з Південної Кореї на чолі з Чон Ий Йоном.