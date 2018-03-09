До Східної Гути прибула очікувана ще вчора колона з гумдопомогою
До Східної Гути сьогодні прибула колона з 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Гумколона привезла до Східної Гути продуктові набори для 12 тисяч осіб, повідомляє Deutsche Welle.
Доставка допомоги до сірійського міста Дума очікувалася ще у четвер, 8 березня. Однак через триваючі бої її довелося скасувати.
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В ООН стурбовані бомбардуваннями Східної Гути і вважають їх загрозою гумколоннам.
З 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути перебувають у стані облоги, не маючи доступу до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.
У середині лютого 2018 року армія президента Сирії Башара Асада розпочала бомбардування позицій повстанців у регіоні, в результаті яких, за даними Сирійської наглядової ради з прав людини, загинуло понад 930 мирних жителів. Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" повідомляють про більш ніж тисячу загиблих.
Як повідомляв УНІАН, 8 березня установи ООН і партнери організації не змогли доставити гуманітарну допомогу до сірійського міста Дума в обложеній Східній Гуті через обстріли.
За інформацією державних сирійських ЗМІ і правозахисників, урядові війська 7 березня взяли під контроль більше половини території району Східна Гута, таким чином розділивши навпіл територію, контрольовану повстанцями.