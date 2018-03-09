В ООН заявили про обстріл гумконвою для оточеної військами Асада і ЗС РФ Східної Гути

Протягом останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, пересунулась приблизно на половину території, яку раніше займали повстанці.

Офіційний представник Організації Об’єднаних Націй в Сирії заявляє, що конвой із терміновою допомогою для мешканців Східної Гути –– був обстріляний, «незважаючи на гарантії безпеки від сторін, включно з Російською Федерацією».

Як передає Радіо Свобода, координатор діяльності ООН в Сирії Алі-аль-Затарі заявив 9 березня, що «обстріл у районі міста Дума у Східній Гуті, ставить сьогодні конвой під ризик».

Коментар надійшов після того, як гуманітарний конвой Міжнародного Червоного Хреста (МКЧХ) з 13 вантажівками з допомогою для мешканців анклаву, контрольованого повстанцями, зазнав небезпеки після перетину лінії фронту під час наступу урядових сил.

Про травми не повідомляють, а за непідтвердженими повідомленнями, конвой виїхав з регіону після того, як розвантажив допомогу для 12 000 мешканців Думи.

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Протягом останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, пересунулась приблизно на половину території, яку раніше займали повстанці у східній частині Гути.

Базована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» і медична благодійна організація Medicins Sans Frontieres (MSF) повідомляють, що наступальна операція урядових сил призвела до загибелі близько 1000 мирних жителів.

Офіційні представники сирійської і російської влади стверджують, що наступ на Східну Гуту був необхідний для того, щоб покінчити з мінометним обстрілом Дамаска повстанцями.

Сирія і Росія також звинувачують повстанців в обстрілах цивільних, щоб ті не залишали блокованих військами Асада районів.

Повстанці заперечують це і кажуть, що мешканці Східної Гути насправді бояться залишати анклав, оскільки побоюються переслідувань уряду.