Справа екс-шпигуна Скрипаля: військові вивозять із Солсбері зачеплені отрутою автомобілі

Британські військові проводять операцію з очищення від отрути міста Солсбері.

Близько 180 британських військовослужбовців прибули в місто Солсбері, щоб допомогти в проведенні знезараження території. Військові повинні вивезти в безпечне місце автомобілі та інші предмети, на яких є сліди отрути.

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Нагадаємо, в Солсбері 4 березня були отруєні нервово-паралітичною речовиною колишній агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. В даний час вони знаходяться у важкому стані в місцевому госпіталі.

Влада також закрила італійський ресторан і бар, які Сергій і Юлія Скрипаль відвідували напередодні їх виявлення в непритомному стані. Вони також закрили кладовище, на якому похована дружина Скрипаля – Людмила і їхній син Олександр. Людмила померла в 2012 році від раку, Олександр був кремований в минулому році, імовірно пішовши з життя через хвороби печінки. Йому було 43 роки, передає Голос Америки.

За непідтвердженими даними, тіло Людмили і урна з прахом Олександра були ексгумовані.

Влада повідомила, що 21 людина в Солсбері звернулася за медичною допомогою, оскільки постраждала від отрути. Серед них – поліцейський.