Поліція встановила понад 200 свідків у справі колишнього офіцера ГРУ Скрипаля

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, отруєні досі не названою нервово-паралітичною речовиною, як і раніше перебувають у лікарні в критичному стані.

Слідство встановило понад 200 свідків і зібрало понад 240 доказів у справі про отруєння в Лондоні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За її словами, до розслідування залучено понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу британської поліції.

Вона також повідомила, що сам 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія, отруєні досі не названою нервово-паралітичною речовиною, як і раніше перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані.

Поліцейський Нік Бейлі, який надавав першу допомогу отруєним і теж потрапив у результаті в лікарню, також продовжує залишатися під наглядом лікарів, але може говорити і спілкуватися з сім'єю.

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Для допомоги поліції в Солсбері відряджено 180 військовослужбовців, у тому числі офіцери хімзахисту Королівського танкового полку, 40 морських піхотинців, які недавно брали участь у навчаннях щодо відбиття токсичної загрози, 20 офіцерів Королівських військово-повітряних сил та експерти розташованого неподалік Центру хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони.

Отруєних росіян було знайдено без свідомості в центрі Лондона 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці, приблизно вдвічі молодшій за нього, стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Частину центру Солсбері було закрито, фахівці у захисному одязі проводили роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.