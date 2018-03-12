Трамп відкинув пропозицію країн Європи внести в ядерну угоду з Іраном "косметичні зміни" - ЗМІ

Президент США заявив, що не буде проявляти гнучкість у діалозі з цього питання з Лондоном, Берліном і Парижем.

Країни Європи, що уклали з США, Росією, Китаєм та Іраном угоду щодо іранської ядерної програми (Великобританія, Німеччина і Франція), запропонували президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу внести в цей документ "косметичні зміни".

Про це Трамп розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньямину Нетаньяху під час зустрічі минулого тижня в Білому домі, повідомляє американський портал Axios із посиланням на двох ізраїльських високопосадовців, передає РБК.

Що саме влада європейських держав хоче змінити в ядерній угоді співрозмовники порталу не уточнили, зауваживши однак, що глава США подібну ініціативу "не знайшов задовільною".

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Трамп прагне "значних змін" цього документа, а не "простого доповнення цієї угоди ще одним договором між США та європейськими країнами", - розповіли джерела Axios.

У разі, якщо його вимоги не будуть задоволені, президент США пригрозив виходом із іранської угоди, підкреслили співрозмовники порталу, зазначивши також, що в розмові з прем'єром Ізраїлю президент США заявив, що не буде проявляти гнучкість у діалозі з цього питання з Лондоном, Берліном і Парижем.

У Білому домі, як передає Axios, коментувати цю інформацію відмовилися. Також деталі про цю розмову не стали надавати і представники Нетаньяху.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Виконання умов угоди постійно контролюють фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Нинішній президент США Дональд Трамп піддав різкій критиці пункти укладеної угоди ще під час передвиборної кампанії. У жовтні 2017 року господар Білого дому виступив із вимогою перегляду ядерної угоди з Іраном.