Жителям Солсбері порадили випрати одяг через отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля

Наразі експерти досліджують букет, який Скрипаль залишив на могилі дружини за кілька годин до того, як знепритомнів.

Після отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері жителям містечка радять випрати одяг і почистити особисті речі.

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Такі рекомендації озвучила головний лікар Англії Саллі Девіс, передає ТСН. Ранок.

Поради стосуються лише тих, хто побував впродовж минулого тижня у тому ж самому ресторані та пабі, що й Сергій Скрипаль. Там виявили залишки нервово-паралітичної речовини, якою отруїли розвідника. За іншою версією слідчих, колишнього агента могли отруїти за допомогою квітів.

Наразі експерти досліджують букет, який Скрипаль залишив на могилі дружини за кілька годин до того, як знепритомнів. У Солсбері працюють близько двох сотень військових експертів, зокрема й фахівці із хімічної зброї.

Отруєння Скрипаля Лондон планує обговорити з союзниками по НАТО.