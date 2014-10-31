У США розбився туристичний космоліт компанії Бренсона: один пілот загинув, другий - у важкому стані
Суборбітальний туристичний космічний корабель SpaceShipTwo, який виконував випробувальний політ, розбився в пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії.
Про це в Twitter повідомила компанія Virgin Galactic, яка належить британському мільярдерові Річарду Бренсону і розробляє космоліт.
«Під час тестового польоту біля корабля виникли серйозні проблеми, які призвели до його краху», - йдеться в повідомленні.
На борту корабля перебували два пілоти. Один з них загинув, другий отримав важкі травми, повідомляє американська телекомпанія CNN.
Річард Бренсон повідомив, що вилітає на місце аварії туристичного космічного корабля SpaceShipTwo.
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«Я негайно вилітаю в Мохаве, щоб бути разом з командою», - написав він у Twitter.
Причини аварії корабля, що належить компанії Virgin Galactic, поки що не встановлені. Представник компанії повідомив, що під час польоту виникли "серйозні проблеми" і що Virgin Galactic буде співпрацювати з владою для встановлення причин катастрофи.
Космічний корабель SpaceShipTwo провів перший тестовий політ в 2013 році і відтоді використовувався в рамках випробувань понад 30 разів.
Крах корабля є важким ударом для власника Virgin Galactic - британського мільярдера Річарда Бренсона, який сподівався добре заробити на відправленні туристів у космос.
Вже понад 500 охочих забронювали місце для польоту і внесли початковий платіж у розмірі 200 тисяч доларів.
За матеріалами: Ведомости, Deutsche Welle