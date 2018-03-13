Агенти ФБР хотіли зустрітися з російською повією Настею Рибкою у в'язниці Бангкока

Проте влада Таїланду відхилили запит на зустріч з росіянкою, пояснивши, що затриманих можуть відвідувати тільки родичі.

Агенти ФБР США намагалися зустрітися з Анастасією Вашукевич, також відомою як Настя Рибка, в тайській в'язниці.

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Як повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника королівства, влада Таїланду відхилила запит на зустріч з росіянкою, пояснивши, що затриманих можуть відвідувати тільки родичі або законні представники.

На початку березня Вашукевич заявила, що у неї є приблизно 18 годин записів розмов російського підприємця Олега Дерипаски про американські вибори. Вона обіцяла надати докази проти російського бізнесмена в обмін на захист з боку американського уряду. У Держдепартаменті тоді відповіли, що заявами Насті Рибки не цікавляться і захищати її не збираються, тому що вона не є громадянкою США.

Як повідомляв УНІАН, Вашукевич, на яку Дерипаска подав до суду за розголошення інформації про приватне життя, перебуває під слідством в Таїланді за проведення незаконних секс-тренінгів. Олега Дерипаску в США підозрювали у зв'язках з лобістом Полом Манафортом, якого разом з колишнім радником Дональда Трампа Ріком Гейтсом звинувачують у змові з метою відмивання грошей, дачі неправдивих свідчень, приховуванні інформації про іноземні банківські рахунки.