Зіркова російська повія Настя Рибка просить політичного притулку в США

Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».

Анастасія Вашукевич, більш відома з розслідування російського опозиціонера Олексія Навального як Настя Рибка, і її приятель Олександр Кирилов, відомий як Алекс Леслі, просять політичного притулку в США, повідомив Павло Юнко, який є їхньою довіреною особою.

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Юнко повідомив радіо Свобода, що на даний час Рибка і Леслі перебувають в одній з поліцейських дільниць столиці Таїланду. Протягом 48 годин влада країни має відправити їх у Росію.

Напередодні Настя Рибка звернулася за допомогою до «американських спецслужб». У прямому ефірі в Instagram вона заявила про готовність розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть із звільненням з-під арешту в Таїланді.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті олігарха Олега Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе Настя Рибка. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. 28 лютого Усть-Лабинський районний суд, який прийняв позов, передав його в іншу інстанцію – Краснодарський районний суд – за день до призначеної дати розгляду.

26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримали в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу». Пізніше їх відпустили під заставу, але відразу заарештували співробітники таїландської міграційної служби. Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».