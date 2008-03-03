У Європі вірять, що Медведєв візьме курс на зближення з ЄС
20:20, 03 березня 2008Світ
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Солану привітав нового Президента РФ
Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав Дмитра МЕДВЕДЄВА з обранням Президентом Росії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.
Згідно з повідомленням, Х.СОЛАНА висловив свою віру в те, що за його президентства відбудеться подальше наближення та посилення стратегічного партнерства між Росією та ЄС.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками президентських виборів 2 березня цього року в Росії, в першому турі переміг Д.МЕДВЕДЄВ, якій набрав понад 70% голосів виборців.
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